14 Января 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
Airbus A319 авиакомпания Аврора (2019) | Фото:Википедия

Кабмин выделил дополнительно 5 млрд руб. на льготные авиабилеты на Дальний Восток

Российское правительство выделило дополнительно 5 млрд руб. на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток.

Продажа льготных билетов вновь начнется в феврале. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты на Дальнем Востоке, сообщает РИА "Новости".

13 января "Аэрофлот" объявил о приостановке бронирования по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в европейскую часть страны, а также на перелеты внутри Дальневосточного округа – исчерпан лимит госсубсидий на перевозки по данным направлениям.

Воспользоваться тарифами могут люди в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (55 лет – для женщин), инвалиды, многодетные семьи.

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Кабмин выделил дополнительно 5 млрд руб. на льготные авиабилеты на Дальний Восток

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Теги: Дальний Восток, авиабилеты, льготы



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