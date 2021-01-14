Палата представителей одобрила импичмент президента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вынесении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

"За" проголосовали 232 члена палаты, против — 197. Как следует из документа, основное обвинение, выдвинутое главе государства - "подстрекательство к восстанию", связанное с нападением сторонников президента на Капитолий 6 января.

Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат, после этого глава Белого дома может быть отрешен от власти, пишет "Коммерсант".

Ранее вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.