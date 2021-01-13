На Ямале опрокинулась автоцистерна с токсичным веществом

На Ямале сегодня опрокинулась автоцистерна с ядохимикатами. Произошел разлив метанола, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

ДТП произошло в районе автодороги поселок Коротчаево - поселок Тазовский. Что стало причиной ДТП не уточняется. Прокуратура автономного округа начала проверку по факту произошедшего.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при перевозке опасных веществ (ядохимикатов). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.