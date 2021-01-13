Губернатор Прикамья потребовал в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение в Красновишерске

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ в кратчайшие сроки восстановить нормальное теплоснабжение жителей Красновишерска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Знаю, что в Красновишерске сейчас непростая ситуация с теплоснабжением. Ее необходимо держать на постоянном контроле и не допустить ухудшения. Что касается перспектив теплоснабжения города, поручаю тщательно проверить концессионное соглашение администрации Красновишерска и теплоснабжающей организации, чтобы проконтролировать те деньги, которые концессионер вложит в инфраструктуру. Красновишерск – это северная территория и вопрос качественного теплоснабжения для жителей особенно актуален", – сообщил Дмитрий Махонин.

Напомним, 12 января после наступления холодов в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городской котельной № 11. Сейчас с пониженным температурным режимом остаются 147 жилых домов, в которых проживает около 3 тыс. чел., и четыре социально значимых объекта. На котельной работает три котла, мощностей которых не хватает для нормативного теплоснабжения. Аналогичная проблема возникла на котельной № 5. Котельная обслуживает 38 многоквартирных и 36 частных домов (порядка 1,5 тыс. жителей) и 2 социально значимых объекта.

По словам председателя правительства – министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, проблема с котельной № 11 будет решена в течение двух дней. На котельной № 5 резервный котел будет установлен и запущен в полноценную работу в течение двух недель.

Нуждающимся жителям выдадут электрообогреватели. Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что эксплуатация этих приборов должна быть безопасной. Дополнительно губернатор поручил министерству территориальной безопасности Прикамья направить в Красновишерск тепловые пушки для обеспечения жителей нормативным теплом во время строительных и пусконаладочных работ.

Отметим, что ситуация с теплоснабжением города также находится на контроле краевой прокуратуры.

"По инициативе прокурора решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красновишерского городского округа введен режим повышенной готовности. Кроме этого 31 декабря прокуратурой в суд направлено исковое заявление к ООО "Теплосети" о признании бездействия по предоставлению коммунальной услуги по отоплению надлежащего качества незаконным, возложении обязанности предоставлять коммунальную услугу по отоплению надлежащего качества. Заявление находится на рассмотрении в Красновишерском районном суде Пермского края", - говорится в сообщении прокуратуры Пермского края.