В Бразилию направят 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"

В Бразилию поставят 10 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Соответствующие договоренности были достигнуты между РФПИ и одной из ведущих бразильских фармацевтических компаний União Química. Первые поставки будут осуществлены уже в январе.

РФПИ и União Química на текущей неделе направят заявку на одобрение вакцины "Спутник V" регулирующими органами Бразилии по процедуре ускоренной регистрации (emergency use authorization). В рамках такой процедуры вакцина уже одобрена в ряде стран, включая Аргентину, Боливию, Алжир, Сербию и Палестину. Вакцинацию препаратом "Спутник V" проходят сотрудники Посольства Бразилии в РФ.

"Партнеры из União Química одними из первых в мире выразили интерес к российской вакцине "Спутник V". Со своей стороны, готовы к всестороннему сотрудничеству по ее поставкам и производству на территории Бразилии для начала скорейшей вакцинации населения страны. "Спутник V" - безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, созданная на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Ряд стран латиноамериканского региона уже осуществляет вакцинацию населения с использованием "Спутник V", надеемся, что Бразилия присоединится к ним в ближайшие недели", - прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.