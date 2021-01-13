13 Января 2021
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Омске из-за пожара эвакуировали 150 пациентов больницы

Из-за пожара из здания омской медсанчасти №9 эвакуировали 150 человек, сообщили Накануне.RU в региональном МЧС.

Площадь возгорания составила 10 "квадратов", очаг был обнаружен спасателями на четвертом этаже пятиэтажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал больницы эвакуировал 150 человек в здание поликлиники. Сейчас помещения проветриваются, после пациенты смогут вернуться в свои палаты.

Локализован пожар был в 21.21 по местному времени, открытое горение ликвидировали в 21.30.

В тушении пожара участвовали девять единиц техники и 45 человек личного состава.

По данным "Интерфакс", задымление охватило один из корпусов госпиталя в Омске, где расположена "красная зона".

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В Омске из-за пожара эвакуировали 150 пациентов больницы

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Теги: пожар, больница, пациенты



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