13 Января 2021
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Общество В России Крым
(2004) | Фото

В Крыму по дешевке продают еще один легендарный завод - завод Марочных вин "Коктебель"

На продажу выставлен еще один легендарный завод - Завод Марочных вин "Коктебель". Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта составляет всего лишь 100 млн руб. Кроме объектов движимого и недвижимого имущества собственник приобретет сотни гектаров земли: 12 земельных участков под объектами недвижимости и виноградниками.

"Аукцион невиданной щедрости, легендарное предприятие-бренд и вся его земля с виноградники сразу в собственность. У меня если честно уже не осталось слов, чтоб описать этот дерибан. Ну что же, очередные близкие люди к Совету Федерации станут новыми собственниками легендарного предприятия за копейки, только в отличии от Массандры земля им будет принадлежать полностью и делать они там будут, что захотят", - высказался общественник.

завод вин Коктебель, аукцион, продажа(2021)|Фото: facebook.com/alexandr.talipov

Ранее ООО "Южный проект" (дочерняя компания банка "Россия") купила 100% акций крымского завода вин "Массандра". Сумма сделки составила 5,327 млрд руб. Отметим, что только коллекция вин "Массандры" из знаменитых на весь мир погребов оценивается в 20 млрд рублей.

На акции винзавода претендовала также московская "Эстэйт Групп". Ранее 100% акций крупнейшего и старейшего винзавода Крыма принадлежало властям республики.

"Южный проект" с 2017 года владеет также крымским заводом шампанских вин "Новый свет", приобретенным за 1,5 млрд рублей. По данным источников РБК, покупка "Нового света" может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона.

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В Крыму по дешевке продают еще один легендарный завод - завод Марочных вин "Коктебель"

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Теги: завод Марочных вин Коктебель, аукцион, продажа



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