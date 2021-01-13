Римский папа объявил новый смертный грех - отказ от вакцинации

Римский папа Франциск заявил, что отказ от антиковидной вакцинации является этическим обязательством, а от отказ от нее приравнял к самоубийству, то есть фактически ввел новый смертный грех. Об этом пишет New York Times со ссылкой на слова Франциска в эфире итальянского телевидения.

Глава Ватикана обвинил тех, кто не желает вакцинироваться, в угрозе жизни других людей, то есть подвел базу под принудительную вакцинацию. Он заявил, что раз врачи говорят, что это безопасно, то надо в это верить и делать себе прививку. Но нельзя говорить, что вакцины могут быть источником опасности. Сам он сделает себе прививку на следующей неделе.

При этом достоверно известно о смертях при испытаниях западной вакцины в Израиле, Норвегии, США. В первых двух странах сообщалось минимум о двух умерших от вакцины, в США - о шести. Сколько их было в действительности, неизвестно. Неудивительно, что до половины американских медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer.

Также Франциск осудил штурм Капитолия и его участников как тех, кто "идет против демократии и против общего блага". А вот беспорядки, учиненные участниками движения BLМ, лидер римо-католиков отчасти поддерживал, так как они были "против расизма". Хотя он и добавил, что насилием ничего не добиться.