Римский папа объявил новый смертный грех - отказ от вакцинации

13 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Римский папа объявил новый смертный грех - отказ от вакцинации

Римский папа Франциск заявил, что отказ от антиковидной вакцинации является этическим обязательством, а от отказ от нее приравнял к самоубийству, то есть фактически ввел новый смертный грех. Об этом пишет New York Times со ссылкой на слова Франциска в эфире итальянского телевидения.
Читайте также:

Глава Ватикана обвинил тех, кто не желает вакцинироваться, в угрозе жизни других людей, то есть подвел базу под принудительную вакцинацию. Он заявил, что раз врачи говорят, что это безопасно, то надо в это верить и делать себе прививку. Но нельзя говорить, что вакцины могут быть источником опасности. Сам он сделает себе прививку на следующей неделе.

При этом достоверно известно о смертях при испытаниях западной вакцины в Израиле, Норвегии, США. В первых двух странах сообщалось минимум о двух умерших от вакцины, в США - о шести. Сколько их было в действительности, неизвестно. Неудивительно, что до половины американских медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer.

Также Франциск осудил штурм Капитолия и его участников как тех, кто "идет против демократии и против общего блага". А вот беспорядки, учиненные участниками движения BLМ, лидер римо-католиков отчасти поддерживал, так как они были "против расизма". Хотя он и добавил, что насилием ничего не добиться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Римский папа объявил новый смертный грех - отказ от вакцинации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ватикан, папа римский, Франциск, вакцина, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети