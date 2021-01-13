13 Января 2021
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Политика В России Москва
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев. (2020) | Фото: Всеволод Дмитриев / пресс-служба Мосгордумы

Мосгорсуд оставил без изменений приговор депутату-коммунисту Олегу Шереметьеву

Мосгорсуд отклонил требования апелляции Олега Шереметьева, депутата Мосгордумы от КПРФ, признанного Замоскворецким районным судом виновным в мошенничестве. Сам Шереметьев в октябре 2020 года себя виновным не признал, назвав дело политически мотивированным.
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Напомним, суд первой инстанции приговорил Шереметьева к условному сроку в четыре года с испытательным сроком в один год, а также к запрету занимать государственные должности на протяжении двух лет.

Коллеги Шереметьева считают, что теперь оппозиционного депутата парламентское большинство в МГД попытается лишить мандата.

Однопартиец Шереметьева Евгений Ступин написал в своем Telegram-канале: "Само апелляционное рассмотрение дела было типичным репрессивным судилищем:

- все ходатайства стороны защиты отклонены;

- суд задавал наводящие вопросы Шереметьеву О.М., а когда не были услышаны ожидаемые ответы, судьи указывали депутату, как нужно отвечать;

- прокурор и представители потерпевшей Мосгордумы никаких доводов не представили в обоснование обвинения, но это никого не смутило. Обвинительный приговор вступил в законную силу. 4 года лишения свободы условно с лишением права занимать госдолжности 2 года.

Теперь единороссовское большинство сможет на первом же заседании в 2021 году лишить Шереметьева Олега полномочий депутата Мосгордумы.

Власть идет к своей цели - полному уничтожению оппозиции, чтобы никто с трибуны не смел задавать неудобные вопросы, афишировать воровство и расточительство высших чиновников. Про принятие нормальных законов в пользу жителей и речи нет".

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Мосгорсуд оставил без изменений приговор депутату-коммунисту Олегу Шереметьеву

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Теги: дело олега шереметьева, апелляция, мосгорсуд



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