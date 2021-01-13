13 Января 2021
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Экономика В России Москва
дорога платная автомобиль (2009) | Фото:gzt.ru

Путин напомнил правительству, что деньги ФНБ и инфраструктурные облигации – это государственные средства, их придется возвращать

Владимир Путин провел в среду совещание с правительством на тему дорожного строительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, заявил, что "все планы на 2021 год по дорожному строительству сможем выполнить и перевыполнить". Таким оптимизмом министра наполняет, например, начало реализации программы "Мосты и путепроводы" (реконструкция и строительство 1900 мостов и 120 путепроводов до 2024 года). Но Хуснуллин отметил, что реализация программы потребует использования транспортных акцизов, которые сейчас начнут оставлять регионам (к 2024 году планируется оставлять в регионах 100% этих сборов).

Как оказалось, у Минфина свои виды на эти деньги. Глава ведомства Антон Силуанов заявил: "Что выясняется: необходима концентрация ресурсов на отдельные очень важные позиции – мосты, путепроводы и т.д. Предложение есть сконцентрировать на федеральном средстве эти средства, а передачу регионам сдвинуть вправо, чтобы создать ресурс для решения узких мест в инфраструктуре в регионах".

"Перенос вправо передачи акцизов – ну да, конечно, может будет более эффективно сконцентрировать наверху. Но Вы же сами сказали – это все для регионов. Делать это без регионов может быть достаточно сложно. Они должны участвовать в распределении средств", - возразил Путин.

Владимир Путин за рулем лимузина Aurus.(2020)|Фото: t.me/dimsmirnov175 / Telegram-канал "Пул №3"

Хуснуллин также возложил большие надежды на проекты с привлечением внебюджетных средств, на государственно-частное партнерство и т.д. Тут же выяснилось, что блок правительства, возглавляемый Хуснуллиным, имеет виды на инфраструктурные облигации и Фонд национального благосостояния, что сразу обеспокоило и Путина, и Силуанова.

"Конечно, надо стремиться к привлечению внебюджетных средств, но ФНБ и инфраструктурные облигации – это только формально небюджетные средства, все равно это государственные деньги", - заметил президент.

Силуанов "абсолютно согласен": он напомнил, что средства из этих фондов должны быть возвратными, а у "строителей" страдает "реальность планирования". Он напомнил, что те же платные дороги должны рассчитываться с учетом, что их надо будет обслуживать и возвращать долги. "В последнее время, по правде сказать, сказать у нас эти модели не очень складывались", - огорченно констатировал министр, напомнив, что, например, платная дорога Москва-Санкт-Петербург приносит значительно меньше средств, чем предполагалось, как и несколько других подобных платных объектов.  

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Путин напомнил правительству, что деньги ФНБ и инфраструктурные облигации – это государственные средства, их придется возвращать

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Теги: фнб, инфраструктурные облигации, платные дороги, акцизы



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