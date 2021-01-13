13 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Завершено расследование уголовного дела в отношении челябинцев, сообщивших о похищении сына после его убийства

В прокуратуру Калининского района Челябинска поступило уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы и ее 29-летнего сожителя, сообщивших о похищении семимесячного сына после его убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых поступило в прокуратуру Калининского района Челябинска с обвинительным заключением и находится на изучении", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в октябре женщина сообщила о похищении своего семимесячного ребенка. Однако следователи установили, что похищения не было. Следствие считает, что женщина вместе с сожителем нанесли удары по голове ребенку, от чего тот умер. После этого они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс.

Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сегодня суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 февраля.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении челябинцев, сообщивших о похищении сына после его убийства

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Теги: убийство, суд, ребенок, арест,



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