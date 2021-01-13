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Политика В России Москва
Оглашение приговора депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву. (2020) | Фото: Михаил Тимонов

"Суд ведет себя как следователь": В Москве рассматривают жалобу на приговор депутату Шереметьеву

Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию на приговор депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву, вынесенный Замоскворецким районным судом в конце октября 2020 года.
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Напомним, тогда депутата от КПРФ признали виновным в мошенничестве и приговорили к условному сроку, а также назначили штраф в 2,1 млн руб. и запретили занимать государственные посты в течение двух лет. Сам он считает дело политически мотивированным и сфабрикованным, вины своей не признал.

По словам коллеги и однопартийца Шереметьева – депутата МГД Павла Тарасова, "настрой у суда такой, что окончания заседания можно даже не дожидаться".

"На судебном заседании по апелляции Шереметьева суд ведет себя как следователь: наводящие вопросы, при "неправильных" ответах судьи одергивают, требуют отвечать "да или нет". Практически на каждый ответ Шереметьева судьи ему договорить не дают, особенно когда он начинает говорить по существу. Все, что рушит линию обвинения - немедленно пресекается, отвлекают уточняющими вопросами", - пишет Тарасов в Facebook.

Депутат подчеркнул, что "давненько не наблюдал такого отвратительного повеления судей".

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"Суд ведет себя как следователь": В Москве рассматривают жалобу на приговор депутату Шереметьеву

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Теги: дело олега шереметьева, апелляция, мосгорсуд



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