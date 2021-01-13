13 Января 2021
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Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края примет участие в дискуссии Гайдаровского форума

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин примет участие в первом блоке дискуссии "Как перейти к бюджету развития регионов" Гайдаровского форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Дискуссия состоится 15 января. Информация об этом опубликована на сайте форума.

На встрече будут обсуждать условия и возможности для формирования бюджетов развития, решения, за счет которых можно повысить кассовое исполнение бюджета национальных проектов, снижение неопределенности с поступлениями средств в региональные бюджеты, остановку территориальной поляризации инвестиций, повышение доходности инвестиций в регионах, альтернативные источники финансирования инвестиционной инфраструктуры и реализацию программы поддержки региональных инвестиционных проектов за счет реструктуризации бюджетных кредитов.

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Губернатор Пермского края примет участие в дискуссии Гайдаровского форума

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Теги: Гайдаровский форум, Дмитрий Махонин, экспертная дискуссия



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