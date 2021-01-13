До 2\3 от суммы процентов. Уралвагонзавод помогает сотрудникам обзавестись личным жильём

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) в 2021 году окажет финансовую поддержку 298 сотрудникам по выплате части банковских процентов ипотечного кредита. Как сообщает пресс-служба предприятия, компенсация от завода составит от 15% до 66% каждому участнику корпоративной социальной программы "Жильё".

Для участия в данном направлении программы "Жильё" важны профессия и квалификация соискателя, награды и стаж работы на заводе - не менее 3 лет. Договор на получение финансовой поддержки от завода заключается каждый год. Стать участником программы можно не более 5 раз. Если у работника зафиксированы нарушения трудовой дисциплины, в следующем году корпоративной поддержкой он воспользоваться не сможет. С момента последней выплаты материальной помощи работник обязуется отработать на Уралвагонзаводе 5 лет.

Среди заводчан, которые имеют приоритет в получении помощи, - высококвалифицированные работники с востребованной для Уралвагонзавода профессией.

"В прошлом году я стал участником программы. Завод возвращает моей семье почти 2\3 от суммы процентов по ипотечному кредиту. Это значительная часть выплат", - поделился токарь шестого разряда механосборочного цеха №2, рационализатор Иван Забродин.

Среди получателей корпоративной поддержки немало молодых специалистов. В них, как в перспективных сотрудниках, предприятие особенно заинтересовано, поэтому общее условие по стажу в этом случае не применяется. Программа "Жильё" служит дополнительной поддержкой вчерашних выпускников на УВЗ, стимулом к их дальнейшему профессиональному росту.