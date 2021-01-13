Губернаторы "тюменской матрешки" станут приглашенными экспертами на Гайдаровском форуме

Губернаторы "тюменской матрешки" - Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов станут участниками экспертных дискуссий Гайдаровского форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте форума.

14 января Наталья Комарова примет участие в дискуссии "Станет ли дистанционная занятость будущей моделью рынка труда?". Участники обсудят масштабы распространения дистанционной занятости в мире и России на основе опыта эпидемиологического кризиса, виды экономической деятельности и профессии, в которых дистанционная занятость будет нарастать, а также производительность и интенсивность труда и другие вопросы.

Помимо Комаровой участниками дискуссии будут гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев, министр труда РФ Антон Котяков и директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

15 января Дмитрий Артюхов станет участником дискуссии "Освоение Арктики - новая возможность развития северных регионов". Среди вопросов для обсуждения - национальные интересы стран Арктической зоны, запуск проектов государственно-частного партнерства, эффективность увеличения грузооборота по Северморпути и другое.

Александр Моор в этот же день примет участие во втором блоке дискуссии "Как перейти к бюджету развития регионов". На встрече будут обсуждать условия и возможности для формирования бюджетов развития, решения, за счет которых можно повысить кассовое исполнение бюджета национальных проектов, снижение неопределенности с поступлениями средств в региональные бюджеты, остановку территориальной поляризации инвестиций, повышение доходности инвестиций в регионах, альтернативные источники финансирования инвестиционной инфраструктуры и реализацию программы поддержки региональных инвестиционных проектов за счет реструктуризации бюджетных кредитов.