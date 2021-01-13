На Южном Урале на директора библиотеки возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями

В Аргаяшском районе директора муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемая незаконно установила стимулирующие набавки к зарплате родственника, которого ранее приняла на должность водителя. Ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения. В ходе следствия будут приняты меры по полному возмещению причиненного ущерба.