"Требование времени": в Свердловской области оптимизируют работу трех крупнейших телекомпаний

На Среднем Урале стартовал процесс оптимизации работы трех крупнейших телекомпаний региона: "Свердловского областного телевидения" (ОТВ), "Четвертого канала" и "Студии 41". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как пояснил вице-губернатор Сергей Бидонько, это "требование времени".

"Укрупняются задачи, меняется медиарынок, и такие трансформации неизбежны. Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача – сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях", - отметил Бидонько.

Предполагается, что все телекомпании сохранят автономность, но будут находиться под единым управлением: это позволит, в частности, повысить эффективность административной и организационной работы. Как уточнили в департаменте, генеральный директор ОТВ Антон Стуликов переходит на новое место работы и станет советником губернатора Свердловской области.

По некоторым данным, телевизионный холдинг возглавит директор телекомпаний "Четвертый канал" и "Студия 41" Элеонора Расулова.