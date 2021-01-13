В Италии решили продлить режим ЧС до мая

Итальянские власти решили продлить до 30 апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавирусом. Изначально его планировалось отменить 31 января.

Как заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, на этой неделе страна столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Все области Италии сейчас разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с заболевшими COVID-19.

Ожидается, что может быть введен запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне, пишет "Интерфакс".

В Италии коронавирусом заразились уже более 2,3 млн человек, скончались почти 80 тысяч.