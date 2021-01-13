13 Января 2021
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Общество За рубежом
Ливорно, Италия (2018) | Фото: www.ita2u.com

В Италии решили продлить режим ЧС до мая

Итальянские власти решили продлить до 30 апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавирусом. Изначально его планировалось отменить 31 января.

Как заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, на этой неделе страна столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Все области Италии сейчас разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с заболевшими COVID-19.

Ожидается, что может быть введен запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне, пишет "Интерфакс".

В Италии коронавирусом заразились уже более 2,3 млн человек, скончались почти 80 тысяч.

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В Италии решили продлить режим ЧС до мая

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Теги: италия, режим чс, коронавирус



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