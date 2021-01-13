13 Января 2021
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Путин поручил начать еще более масштабную вакцинацию россиян

Владимир Путин распорядился с понедельника, 18 января, начать еще более масштабную вакцинацию населения, чем идет сейчас (сейчас, напомним, идет объявленная в конце прошлого года президентом массовая вакцинация).

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к такой вакцинации в регионах все готово.

"К сожалению, в мире пока не удается задушить эту болезнь. Но нас прежде всего интересует ситуация в РФ. Некоторое снижение не должно нас успокаивать. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в Великобритании. Передвижение неизбежно, и то, что мы ограничиваем на какое-то время транспортные связи, это все временные меры. Нам надо понимать, как мы можем купировать у нас в стране новые угрозы, новые штаммы", - заявил сегодня президент, открывая совещание с правительством.

Голикова рассказала, что система здравоохранения в целом перенесла праздники без сбоев. "За последние две недели число регионов со снижением и стабилизацией ситуации – 83", - сообщила она.

Занятость ковидных коек в России сейчас составляет около 69%. Лекарствами обеспечены 813 тыс. пациентов на амбулаторном этапе. Вчера было дано поручении о выделении еще 2,7 млрд руб. на обеспечение лекарствами в феврале.

По словам Голиковой, до регионов доехали почти все 2 тыс. автомобилей, которых не хватало медикам – в дороге в труднодоступные регионы сейчас находится около 150 автомобилей. В частности, доставили машину в мурманскую деревню, где сейчас работает один врач-бабушка – о ней Путину докладывали на декабрьской пресс-конференции.

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: youtube.com/RT

С 11 по 14 января регионы получат еще порядка 600 тыс. доз вакцины от коронавируса.

"На прошлой неделе мне доложили, что наша промышленность перевыполнила план по производству вакцины. Со следующей недели надо приступать к массовой вакцинации населения, система отработана, надо переходить к более масштабной работе, как например по гриппу", - заметил Путин.

Голикова ответила, что сейчас 1331 пункт прививочный открыт в России. "Объемы вакцины которые будут поступать, будут кратно расти по сравнению с тем, что было в декабре. Мы готовы с понедельника выполнить ваше поручение по переходу к более широкой вакцинации. Проведем еще консультации с регионами, завтра я проведу заседание оперштаба, на котором с регионами мы обговорим все детали", - отметила она.

Президент также поручил тщательно исследовать, действует ли российская вакцина на новые штаммы коронавируса: "В некоторых странах всплеск непонятно с чем связан – то ли с несоблюдением мер безопасности, то ли с новыми штаммами. Нам надо точно понять, у нас есть эти штаммы, надо понять, как на них действует вакцина. Я думаю, наша вакцина лучшая в мире. Никакие препараты другие такого уровня безопасности и эффективности не демонстрируют. Я знаю, что специалисты считают, что наша вакцина будет работать, но все равно нужны глубокие исследования".

Голикова сообщила, что в "Векторе" как раз такие исследования ведутся, "чтобы быть уверенными на 200 процентов". Новые штаммы исследуют на животных.

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Путин поручил начать еще более масштабную вакцинацию россиян

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Теги: массовая вакцинация, новый штамм коронавируса, татьяна голикова



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