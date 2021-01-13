Семья погибшей при обрушении строительных ограждений пермячки получит полмиллиона

Семье женщины, погибшей при обрушении строительного деревянного перехода на ул. Краснова, 25, выплатят компенсацию в размере 500 тыс. руб. Травмированная пермячка получит 50 тыс. руб. Выплаты горожанам произведет городской департамент социальной политики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Прикамья.

Деньги будут выделены из резервного фонда. Также пострадавшие могут обратиться в пермское отделение минсоцразвития за выплатами в размере 15 тыс. руб.

Вопрос был поднят на сегодняшнем заседании краевого правительства. Дмитрий Махонин поручил оказать помощь пострадавшим.

"Прошу министерство социального развития и администрацию Перми оказать поддержку пострадавшим, – обозначил Дмитрий Махонин. – Знаю, что сейчас по другим подобным объектам проводятся проверки. Это правильно, но считаю, что мы должны не просто заниматься устранением нарушений – нужно сделать все, чтобы их исключить. Поэтому поручаю министерству ЖКХ проработать вопрос введения правил приемки строительных переходов, то есть сразу проверять все временные конструкции после их установки. Эти леса возводятся для безопасности, а в данном случае они явились причиной трагедии. Такого допускать нельзя!" - заявил он.

Напомним, 9 января вблизи дома по ул. Краснова, 25 в Перми из-за схода снега с крыши обрушился строительный переход, возведенный на период проведения работ по капитальному ремонту здания. В результате происшествия пострадали две пермячки, одна из которых позже от полученных травм скончалась в больнице.

Ремонтные работы в доме выполняла компания "АудитЭнергоПроект". По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года.

После трагедии в отставку ушел глава регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.