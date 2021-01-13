В Челябинской области за сутки скончались 16 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 292 человек выявлен COVID-19, 16 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 39 тыс. 977 человек.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 229 заболевших. За сутки выписаны 390 человека, всего в регионе выздоровели 25 тыс. 578 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, из них десять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.