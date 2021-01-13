13 Января 2021
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Наука и техника В России
Ракета космического назначения &quot;Ангара-А5&quot; (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

В РАН предложили использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет по космосу РАН предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей".

Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" рекомендовано обратиться к президенту с предложением перенести срок создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что "Енисей" соберут к 2028 году. В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что проект ракеты пересмотрят: там используют новые технические решения. До 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара".

В августе этого года стало известно о планах Роскосмоса по увеличению финансирования проекта "Ангара" и стартов ракеты с космодрома "Восточный". На эти цели до 2026 года планируется выделить 45,5 млрд руб., тогда, как ранее— 26,2 млрд руб. Кроме того, изготовление первой модернизированной ракеты "Ангара-А5М" будет стоить 6 млрд руб. Ее планируется создать в 2023–2024 годах.

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В РАН предложили использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

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Теги: ран, ракета ангара, луна, ракета енисей



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