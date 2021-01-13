13 Января 2021
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Экономика В России Москва
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы добились стабильности – стабильного роста цен": Жуковский о стоимости бензина

Оптовые цены на бензин и дизель в России продолжат расти, и введенный годом ранее демпфирующий механизм, который любит нахваливать энергетический блок правительства, будет этому способствовать, считают эксперты.
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Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов отмечает, что рост оптовых цен на топливо в России начался еще в декабре, и это не типично для конца года, когда компании пытаются распродать излишки и запасы. "Излишки нефтяных компаний стали уходить на экспорт, а не на внутренний рынок. В оптовом сегменте цены продолжают расти. В этом году уже на 4% выросли акцизы к прошлому году (дизельное топливо и товарный бензин)", - рассказал Баженов на пресс-конференции в НСН.

"Еще одна причина [роста цен] – демпфирующий механизм. Предполагалось, что он будет компенсировать цены, но на практике нефтяные компании должны получать деньги от государства, когда у них все хорошо и платить, когда у них все плохо. Получается абсурд", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что эта ситуация не соотносится с нерыночным механизмом ценообразования в розничном сегменте, где с 2009 года рост цен на год фиксируется на примерном уровне "годовая инфляция минус 1,5%", так что в "базовом сценарии" к концу года стоимость бензина и дизеля для розничных потребителей может вырасти примерно на 2,5-3%.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский подтверждает, что заявления властей об отсутствии роста цен на топливо не совпадают с реальностью.

"Мы живем в каком-то дурдоме. Постоянно слышим заявления руководства страны о том, что они не допустят роста цен на бензин. Но топливо постоянно дорожает. Основная проблема этого безумного роста – это внутренняя политика государства. Власти осознанно перекладывают налоговое бремя с экспортеров и зарубежных потребителей энергоносителей на внутреннего потребителя – россиян, бизнес, сельское хозяйство и т.д. Теперь у нас бензин и дизель дорожает, независимо от ситуации на нефтяном рынке. Мы добились стабильности – стабильного роста", - отмечает Жуковский.

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"Мы добились стабильности – стабильного роста цен": Жуковский о стоимости бензина

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Теги: цены на топливо, бензин, демпфирующий механизм



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