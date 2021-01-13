Суд отправил в колонию мошенницу, выдававшую себя за сотрудницу свердловского ГУ МВД

Суд на Среднем Урале вынес приговор 30-летней жительнице Серова. Ее признали виновной в мошенничестве и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, в 2019 году одна женщина решила помочь своей знакомой в получении паспорта гражданина России. Она обратилась к обвиняемой, поскольку та выдала себя за сотрудницу отдела по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и предложила услуги по оказанию помощи в получении паспорта.

На самом деле в полиции мошенница не работала. Не осведомленная об этом, женщина перевела на расчетный счет ее родственницы 67 тысяч рублей.

Как отметили в прокуратуре, свою вину в совершении преступления злоумышленница признала в полном объеме. С учетом ранее вынесенных приговоров за совершение аналогичных преступлений, суд назначил ей 4 года и 4 месяца в колонии-поселении.