Япония закрывает въезд в страну для всех иностранцев

Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга заявил в среду, что приостанавливается въезд в страну всех иностранных граждан-нерезидентов. Эта мера вызвана обострением ситуации с коронавирусом.

В декабре правительство уже приостановило въезд для всех иностранцев, за исключением студентов и бизнес-путешественников из десяти азиатских стран, передает агентство Kyodo.

Пока въезд иностранцев приостановлен до 7 февраля – до этого дня в некоторых регионах страны введен режим чрезвычайного положения, в том числе в Токио.