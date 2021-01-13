В Южном Судане задержали российского блогера Илью Варламова

Российского блогера Илью Варламова задержали в Южном Судане. Об этом сообщается в соцсетях и на сайте россиянина.

Задержание произошло в аэропорту города Капоэта. С Варламовым была задержана его жена, а также основатель ресурса "Медиазона" Петр Верзилов и еще двое их спутников (все задержанные – россияне).

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", - говорится в сообщении на сайте Варламова.