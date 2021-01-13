Пермского бизнесмена, автобус которого врезался в стену, будут судить

В Пермском крае будут судить 53-летнего индивидуального предпринимателя, автобус которого в августе 2019 года врезался в стену, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, вечером 17 августа 2019 г. при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса в момент аварии был трезв.

У автобуса вследствие неисправности отказало рулевое управление. Автотехническая экспертиза, проведенная экспертами ГУ МВД по Пермскому краю, установила, что из-за поломки движения рулевого колеса якобы не передавались на колеса. При этом водитель не мог обнаружить проблемы самостоятельно – для диагностики необходимо было загнать автобус на эстакаду и осмотреть его вместе с механиком.