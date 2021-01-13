В Госдуму внесут законопроект о повышении возраста, до которого россияне могут получить бесплатное высшее образование

В ЛДПР готовят к внесению в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить максимальный возраст, до которого россияне могут рассчитывать на получение бесплатного высшего образования. В партии предлагают повысить эту планку с нынешних 30 до 35 лет.

Зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что документ уже разработан и будет внесен на рассмотрение в парламент в ближайшее время. По его словам, после повышения гораздо большее количество людей смогут получить профессиональную квалификацию.

30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который повышает возраст молодежи в России до 35 лет. В пояснительной записке к закону сообщается, что он позволит большему числу людей воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи. Ранее к молодежи относили также людей до 30 лет включительно.