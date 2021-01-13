Рубль вновь признали самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

Эксперты журнала The Economist, выпустившие обновленную версию "индекса бигмака", вновь заявили, что российский рубль является самой недооцененной валютой мира.

Специалисты пришли к выводу, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3%.

По данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Таким образом, для "уравнивания" стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля.

"Индекс бигмака" рассчитывается на анализе паритета покупательской способности валют, исходя из стоимости бургера сети McDonald's. Принцип основывается на том, что ингредиенты для его приготовления одинаковы во всех странах, а согласно теории о паритете покупательской способности, на одну и ту же сумму в разных валютах можно купить одинаковый объем товаров.