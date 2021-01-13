В Екатеринбурге судят альфонса, который обманывал женщин и мужчин

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хищении крупной суммы денег. Он был альфонсом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленник входил в доверие к женщинам, и, пользуясь близкими с ними отношениями, похищал у них средства. При этом действовал он каждый раз по схожей схеме, придумывая различные ложные предлоги для получения денег.

Так, однажды альфонс похитил у своей знакомой свыше 1,4 млн рублей, сначала пообещав купить для нее квартиру в Екатеринбурге по цене ниже рыночной, а затем – автомобиль "Вольво" и сотовый телефон. Второй своей подруге он заявил о якобы наличии у него бизнеса в Пермском крае, а затем – о возможности трудоустройства дочери женщины на государственную службу, для чего надо 300 тысяч рублей. Затем он сочинил байку о приобретении туристических путевок по цене ниже рыночной и в общей сложности выманил у знакомой 750 тысяч рублей.

При этом мошенник вводил в заблуждение не только женщин, но и знакомых мужчин, обещав покупку автомобилей и телефонов по цене ниже рыночной и похитив у них более 1,5 млн рублей. Сейчас его уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Как сообщало Накануне.RU, ранее полиция объявила в розыск уральского "Казанову", который похищал деньги у женщин. Мужчина представлялся дамам неким Альбертом Казанцевым и говорил, что он строитель. От действий мошенника пострадали семь женщин.