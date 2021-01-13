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оружие арсенал (2017) | Фото: 74.мвд.рф

Строительство склада оружия ГУФСИН в Перми обсудят на публичных слушаниях

Власти Перми проводят публичные слушания по вопросу смены зонирования на ул. Карпинского, 125 для строительства склада с оружием ГУФСИН, передает корреспондент Накануне.RU.

Они состоятся 2 февраля, в 18.00, в администрации Индустриального района.

Постановление о проведении слушаний опубликовано на сайте городской администрации. Чтобы построить склад, властям необходимо сделать территорию зоной обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

Отметим, что изначально сообщалось, что на складе будут храниться боеприпасы, средства взрывания и взрывчатые вещества. В городе начался сбор подписей против такого строительства. Однако в администрации Перми сообщили, что в соответствии с приказом Минюста России "Об утверждении наставления по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы", на проектируемом объекте будет организовано складирование средств индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы, каски, щиты).

Хранение боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества, порохов, пиротехнических изделий исключено. Застройка же Бахаревки жилыми домами могла привести к разрастанию города на окраинах, что "не соответствует положениям территориального планирования".

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Строительство склада оружия ГУФСИН в Перми обсудят на публичных слушаниях

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Теги: слушания, склад боеприпасов, склад оружия, склад гуфсин



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