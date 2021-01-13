Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в середине февраля

Президент России может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию в середине февраля, утверждает источник РИА Новости. Официально дата пока не объявлялась, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пока находится в отпуске.

Напомним, в прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 15 января. В нем он объявил о начале процесса по изменению Конституции, который, в итоге, обернулся "обнулением" президентских сроков" текущего главы государства. В тот же день, 15 января, в отставку подал Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя кабинета министров, а уже вечером Путин внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра – на тот момент главы ФНС Михаила Мишустина.