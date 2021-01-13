13 Января 2021
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Общество
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Ведущая резко раскритиковала навязывание цифровизации

Журналистка и ведущая Анна Шафран резко высказалась о навязывании цифровизации как якобы неизбежного процесса, где нужно спешить и нельзя опоздать.
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Она отметила, что не требует вообще отказаться от цифровизации, но нельзя складывать все яйца в одну корзину, а любая новая технология должна тщательно изучаться, в том числе с точки зрения безопасности. Сначала нужно надежно защитить базы данных, обеспечить производство оборудования и ПО исключительно в России, трудоустроить всех тех, кого уволят из-за цифровизации за ненужностью, дать всем свободный выбор между классическим и дистанционным образованием, теле- и настоящей медициной, решить проблему опасного излучения от гаджетов, дать каждому реальную возможность удалить свои данные из любой базы, и только тогда проводить цифровизацию.

Что касается цифровизации школы, то Шафран обратила внимание на подмену понятий. Много говорится об индивидуальной траектории, индивидуальном подходе, а происходит ровно наоборот.

"Траектория, программа, обучение, подход - есть. А человек - полностью исчез, растворился в программе! Все поставлено с ног на голову: не человек определяет подход, траекторию и программу, а траектории и программы определяют место человека в иерархии", - укзала она.

Шафран полагает, что цифровая школа будет закреплять сегрегацию - на более слабых будет ставиться клеймо неудачника с последующим прозябанием в жизни, а более успешных будут развивать под потребности заказчика.

"Наверх" при подобной системе будут выходить исключительно люди, овладевшие правилами игры", - заключила журналистка.

Как сообщало Накануне.RU, Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа, который фактически отменяет традиционную школу и заменяет ее "цифровой школой".

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Ведущая резко раскритиковала навязывание цифровизации

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Теги: цифровизация, цифровая школа



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