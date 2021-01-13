13 Января 2021
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Политика В России
(2020) | Фото: Россети Урал

СМИ сообщили о возможном переходе главы "Россетей" в правительство

Глава "Россетей" Павел Ливинский может покинуть госхолдинг, который он возглавляет с 2017 года, и перейти на работу в создаваемый в правительстве РФ департамент по энергетике, пишет "Коммерсант".

По словам источников газеты, назначение Ливинского главой департамента энергетики "может стать трамплином" для его дальнейшей карьеры на посту главы Минэнерго.

С ноября прошлого года Минэнерго возглавляет экс-глава "Русгидро" Николай Шульгинов. Пост главы "Россетей" может занять руководитель "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") Андрей Рюмин.

Напомним, постановление о создании семи новых департаментов - здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики - в структуре аппарата правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Упразднить при этом предполагается департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано сводно-аналитическое управление правительства.

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СМИ сообщили о возможном переходе главы "Россетей" в правительство

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Теги: Россети, Павел Ливинский, департамент энергетики



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