Для свердловчан вырастут тарифы на вывоз мусора

Для жителей Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия. По данным телеграм-канала "Демидов", повышение цен намечено на июль 2021 года. Цены вырастут на 10-20 руб.

Так, компания "Рифей" (Северная зона области) повысит тариф на 23 рубля. С 1 июля тариф составит 743,84 рубля за вывоз одного кубометра отходов, для сравнения, сейчас он составляет 720,16 руб. "Спецавтобаза" (Восточная зона и Екатеринбург) с июля увеличит цены на 18 руб. (до 597,35 руб.). "ТБО Экосервис" (Западная зона области) поднимет тарифы на 12 руб. - до 566,36 руб.

Новые тарифы повлияют на ежемесячную оплату граждан за вывоз мусора. Например, жители многоквартирных домов Екатеринбурга (абоненты "Спецавтобазы") начиная с июля будут платить по 123,50 руб. вместо 104,68. Для проживающих в частных домах Екатеринбурга плата вырастет со 128,27 до 151,33 руб.