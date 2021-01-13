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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Дальневосточный ФО В России
(2019) | Фото: cikrf.ru

ЦИК попытается поставить во главе хабаровского избиркома единоросса из Югры

Центральная избирательная комиссия России на первом в 2021 году заседании выдвинула на пост главы избиркома Хабаровского края единоросса из Югры.

"Дениса Кузьменко предложено назначить членом Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса. С 2015 года Денис Кузьменко возглавляет территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района", - говорится в материалах заседания. В ТИК Ханты-Мансийского района Кузьменко выдвигался от "Единой России", а до этого работал в департаменте внутренней политики администрации ХМАО.

В Хабаровске идея Москвы была встречена, мягко говоря, прохладно. "Как минимум, странный выбор. В городской думе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ноль депутатов единороссов. Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев - член ЛДПР. В Законодательной думе края из 36 депутатских мандатов у "ЕР" - всего три. Так что это самая настоящая "медвежья услуга" от Памфиловой жителям края", - пишет Telegram-канал "Вечерний Хабаровск".

Напомним, всего в этом году плановое переизбрание составов ждет ТИКи в 63 регионах. Между тем, ЦИК уже начала подготовку кампании по выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре этого года.

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ЦИК попытается поставить во главе хабаровского избиркома единоросса из Югры

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Теги: цик, тик, хабаровский край, единая россия, лдпр, денис кузьменко



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