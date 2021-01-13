13 Января 2021
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Образование В России
электронная очередь, талон, медпомощь, цифровизация, инновации (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Министр просвещения анонсировал тотальную цифровую слежку за каждым школьником

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил "Российской газете", что на каждого школьника в рамках "цифровой школы" будет заведено полное цифровое досье.
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Как сообщало Накануне.RU, Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа, который фактически отменяет традиционную школу и заменяет ее "цифровой школой".

По словам Кравцова, отныне у школьников появится "цифровая биография" - электронное портфолио, созданное якобы для накопления информации о школьных успехах, чтобы при поступлении в вузы не надо было собирать подтверждающие документы. Также будет внедрен "механизм корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии". Вся информация о школьнике будет кем-то анализироваться, и школьнику будет предписано изменить его "индивидуальный образовательный маршрут", то есть это узаконит автоматический режим управление ребенком. Как обычно для чиновников, Кравцов назвал это "эффективным".

Два года назад мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что грядет "школьная революция" - цифровое досье позволит властям "точно знать, где сидит Менделеев или Ломоносов, в какой школе он учится".

Цифровое досье со временем неизбежно приведет к отмене нормального обучения, которое будет заменено "работой на рейтинг", который школьнику будет выставлять искусственный интеллект. Также будут отменены экзамены, как заявлял ранее чиновник московского департамента образования Исак Калина.

"Потребности в одноразовой проверке знаний в форме экзаменов не будет. Уже через несколько лет не будет никаких технических препятствий для завершения школьного образования подобным образом", - говорил Калина.

Самое выразительное в этой фразе - "завершение школьного образования".

При этом участие во всех цифровых экспериментах подразумевают добровольное согласие на передачу персональных данных. Но что будет с теми, кто откажется? Похоже, всех школьников насильно собираются загнать в цифровую систему, а владеть всей информацией на ребенка и в значительной степенью самим ребенком будут хозяева этой системы. В школах также, согласно приказу, за детьми постоянно будет вестись видеослежка.

Напомним, власти Москвы собираются завести цифрового досье и на каждого жителя столица, куда будут заносить даже данные об успеваемости детей.

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Министр просвещения анонсировал тотальную цифровую слежку за каждым школьником

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Теги: цифровизация, школа, цифровая школа, слежка



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