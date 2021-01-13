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ФК &quot;Урал&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В ФК "Урал" рассказали, чем займется новый вице-президент Игорь Ефремов

Футбольный клуб "Урал" сегодня официально подтвердил, что новым вице-президентом назначен Игорь Ефремов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, 51-летний функционер имеет богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе и на протяжении 10 лет возглавлял Футбольную национальную лигу. В "Урале" он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок.

"Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодежного состава и "Урала-2", а также взаимодействие с ДЮСШ "Урал" и Уральской футбольной академией", - пояснили в клубе.

Игорь Ефремов(2021)|Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, о том, что Игорь Ефремов станет вице-президентом екатеринбургского клуба, стало известно в декабре прошлого года. Он сменил на этом посту Александра Левина, который покинул команду после вылета "оранжево-черных" из полуфинала Кубка России от подмосковных "Химок".

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В ФК "Урал" рассказали, чем займется новый вице-президент Игорь Ефремов

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Теги: Ефремов, Урал, назначение



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