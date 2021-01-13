"Синара-Транспортные Машины" сертифицировали тепловозы ТЭМ14М и ТГМК2

Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) сертифицировал локомотивы ТЭМ14М и ТГМК2. Тепловозы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 001/2011, соответствующие сертификаты были получены 25 декабря 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Группы Синара, полученные документы позволяют начать выпуск установочных серий данных тепловозов. Производство модернизированных маневровых локомотивов ТЭМ14М будет осуществляться на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в СТМ). Односекционные маневровые тепловозы ТГМК2 будут выпускаться Калужским заводом путевых машин и гидроприводов, также подконтрольным СТМ.

"Мы вывели на российский рынок сразу три модели маневровых локомотивов под определенную нишу – это компактный ТГМК2, предназначенный для среднетяжелой маневровой работы ТЭМ10 и высокопроизводительный ТЭМ14М. Каждая машина создана для того, чтобы обеспечивать транспортировку грузов и эффективную сортировочную работу в самых разных условиях, – отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам СТМ Кирилл Эпштейн. – Мы сконцентрировали свои усилия на создании более совершенной техники, постоянно работаем над повышением производительности, экологичности и экономичности серийных машин, закладываем последние технологические решения в новые образцы. В планах – выпустить более 20 инновационных разработок подвижного состава в ближайшие пять лет".

ТЭМ14М является двухдизельным односекционным восьмиосным локомотивом с мощностью 1 860 кВт и конструкционной скоростью 100 км/ч. Локомотив имеет кабину для комфортного управления одним лицом, электрическую передачу переменно-постоянного тока и индивидуальный привод колесных пар. ТЭМ14М оснащены отечественным двигателем 6ДМ-185Т производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ, входит в СТМ). Семейство дизелей ДМ-185 разработаны в рамках федеральной программы "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения". Силовая установка позволяет значительно снизить расходы топлива и повысить экологичность маневровой работы, а её срок службы увеличен до 40 лет.

Тепловоз ТГМК2 мощностью 550 л.с. – первый в России локомотив нового поколения, оснащенный трехступенчатой гидромеханической передачей. Он экономичен в обслуживании, имеет небольшие габариты и разработан специально для промышленных предприятий, у которых есть потребность в лёгкой маневрово-вывозной работе. Благодаря небольшому расходу топлива тепловоз экономичен в эксплуатации. Срок службы новой машины составляет 50 лет.

В 2020 году предприятиями СТМ получены сертификаты Таможенного Союза ТР ТС 001/2011 на 7 типов машин, в их числе три модели маневровых локомотивов ТГМК2, ТЭМ10, ТЭМ14М, а также образцы путевой техники – моторная платформа МПК-М, укладочный кран УК 25/25, рельсовозные составы повышенной вместимости РС-800/3, вагоны-платформы для перевозки крупногабаритного листового проката 13-628, хопперы-дозаторы ВПМ-770.