ЦИК назвал имена новых депутатов Госдумы

В Центральной избирательной комиссии России сегодня передавали освободившиеся мандаты депутатов Госдумы.

Так, в качестве депутата был зарегистрирован единоросс Радик Ильясов – передача ему вакантного мандата состоялась на последнем перед Новым годом заседании ЦИК.

Его однопартийцу Евгению Гришину достался мандат Ирека Зиннурова, который досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу в Россотрудничество (он будет работать в миссии в Баку).

Дмитрий Кузякин (КПРФ) получил мандат скончавшегося в конце 2020-го года коммуниста Валентина Шурчанова (умер от осложнений коронавируса).

Напомним, в сентябре этого года в России пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва.