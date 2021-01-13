13 Января 2021
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Политика В России Москва
Коллаж &quot;Места для депутатов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦИК назвал имена новых депутатов Госдумы

В Центральной избирательной комиссии России сегодня передавали освободившиеся мандаты депутатов Госдумы.

Так, в качестве депутата был зарегистрирован единоросс Радик Ильясов – передача ему вакантного мандата состоялась на последнем перед Новым годом заседании ЦИК.

Его однопартийцу Евгению Гришину достался мандат Ирека Зиннурова, который досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу в Россотрудничество (он будет работать в миссии в Баку).

Дмитрий Кузякин (КПРФ) получил мандат скончавшегося в конце 2020-го года коммуниста Валентина Шурчанова (умер от осложнений коронавируса).  

Напомним, в сентябре этого года в России пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

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ЦИК назвал имена новых депутатов Госдумы

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Теги: цик, вакантный мандат, госдума



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