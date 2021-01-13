ЦИК назвал имена новых депутатов Госдумы
В Центральной избирательной комиссии России сегодня передавали освободившиеся мандаты депутатов Госдумы.
Так, в качестве депутата был зарегистрирован единоросс Радик Ильясов – передача ему вакантного мандата состоялась на последнем перед Новым годом заседании ЦИК.
Его однопартийцу Евгению Гришину достался мандат Ирека Зиннурова, который досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу в Россотрудничество (он будет работать в миссии в Баку).
Дмитрий Кузякин (КПРФ) получил мандат скончавшегося в конце 2020-го года коммуниста Валентина Шурчанова (умер от осложнений коронавируса).
Напомним, в сентябре этого года в России пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва.