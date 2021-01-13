13 Января 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Навальный назвал дату возвращения в Москву

Алексей Навальный сообщил, что возвращается из Германии в Россию уже в это воскресенье, 17 января.

Блогер написал в твиттере, что прилетит в Москву рейсом "Победы". Он заявил, что вопрос о возращении перед ним "никогда не стоял", потому что он "не уезжал".

"Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке", - написал Навальный.

Накануне стало известно, что ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

В декабре ФСИН сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

В ведомстве обратили внимание на статью в журнале Lancet, где говорится, что Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

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Навальный назвал дату возвращения в Москву

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Теги: алексей навальный, германия, возвращение навального



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Ранее 12.01.2021 15:30 Мск ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

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