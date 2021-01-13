Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Ассоциация банков России направила письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором заявила, что банкиры выступают против инициативы раскрывать клиентам причины отказов по кредитам.

Ранее в Госдуму внесли поправки, которые обязывают баки раскрывать эту информацию. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа". Документ будет рассматриваться в феврале 2021 года, передает РБК.

Банкиры полагают, что новые правила создадут для них дополнительные риски. Например, подобные объяснения могут раскрыть коммерческую тайну, то есть то, как банки оценивают платежеспособность клиентов.