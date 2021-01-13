Скачки статистики: в Екатеринбурге заметно выросло число "коронавирусных" больных

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области продолжает демонстрировать скачки. В Екатеринбурге резко увеличилось число заболевших.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 374 новых случаев коронавируса, 191 из которых подтвердились в областной столице. На сегодняшний день, по официальным данным, в регионе насчитывается 63 тыс. 635 выявленных случаев ковида.

За сутки в Свердловской области был выписан 381 человек и зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 56 тыс. 46, скончались 1 тыс. 733 пациента.

Напомним, что еще вчера в Екатеринбурге наблюдался определенный спад заболеваемости: в городе было выявлено 92 случая коронавируса.