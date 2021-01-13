В частной клинике в Сколково готовы ставить Pfizer-вакцину от коронавируса, даже если ее не зарегистрируют в России

В клинике "Хадасса Москва" (официальный филиал израильского госпиталя в Сколково) заявили, что смогут вакцинировать пациентов препаратом от коронавируса Pfizer, даже если российские власти не зарегистрируют эту вакцину. Но пока таких манипуляций в клинике не проводят.

Ранее, напомним, депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала в эфире "Эха Москвы", что ей предлагали привиться вакциной от Pfizer в этой клинике. Пока американский производитель не подавал заявки на регистрацию своего препарата в России.

В клинике информацию о предложении вакцинироваться опровергли, но при этом отметили, что если препарат поступит, то там смогут делать прививки даже в условиях отсутствия у вакцины официальной регистрации в России.

"На территории международного медицинского кластера действительно можно применять препараты и технологии, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. Израильская клиника Хадасса в Москве первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные на территории России препараты. Что касается непосредственных переговоров по вакцине Pfizer, то клиника переговоры ведет, но возможность вакцинации и сроки сможем сообщить позднее", - заявила в радиоэфире представитель клиники Анна Карабаш. По ее словам, в листе ожидания на вакцинацию уже несколько тысяч человек.

Ранее компания Pfizer заявила, что рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса в России. При этом российские власти нагосударственном уровне закупать вакцину в 2021 году у иностранцев не собираются.