Губернатор Прикамья отчитал главу Пермского района: "Я хотел бы, чтобы не тень отца Гамлета ходила по территории"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на первом в этом году заседании правительства края отчитал исполняющего обязанности главы Пермского района Владимира Ваганова, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники заседания подводили итоги работы коммунальных служб и обеспечения безопасности в праздничные дни. Пермский район оказался в числе аутсайдеров по обеспечению пожарной безопасности, согласно докладу министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова. В новогодние праздники в муниципалитете произошло 13 пожаров, что на 62,5% больше, чем в прошлом году. Есть один погибший.

Дмитрий Махонин отметил, что помимо пожаров (с профилактикой которых надо усилить работу) есть еще "куча проблем, которые возникли в прошлом году". Властям муниципалитета напомнили, о том, что задержка получения экспертизы газопровода в деревне Косимово привела к тому, что регион не исполнил комплексную программу развития сельских территорий. И сейчас возникла угроза возврата бюджету порядка 20 млн руб.

Также в муниципалитете проблемы с реализаций программы "Комфортная городская среда", много жалоб на портале "Управляем вместе" по поводу уборки дорог.

Губернатор отметил, что это Пермский район — стратегически важная территория и поручил Ваганову взять ситуацию на личный контроль.

"Я бы хотел, чтобы именно вы как исполняющий обязанности занимались управлением территорией. Чтобы не тень отца Гамлета или призрак оперы ходил по территории муниципалитета, а именно вы занимались. И привет огромный вашим депутатам, которые вместо того, чтобы заниматься проблемами территории, занимаются политиканством. Им огромный привет с пожеланием усиления работы на благо жителей, а не на благо политических процессов", — заявил Дмитрий Махонин.