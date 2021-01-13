МИД РФ ответил на требование Польши вернуть обломки лайнера Качиньского

Заявления Варшавы о бессрочном удержании Россией обломков самолета президента Леха Качиньского и требования вернуть их обратно в Польшу абсолютно беспочвенны. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

По словам директора третьего Европейского департамента ведомства Олега Тяпкина, в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий.

Тяпкин добавил, что Генпрокуратура РФ до сих пор не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Качиньского перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году. Материалы о фактах беседы погибшего политика публиковали польские СМИ. По их информации, Качиньский связывался со своим братом Ярославом по спутниковому телефону накануне трагедии, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета".

Напомним, польский борт №1 разбился под Смоленском. На борту Ту-154 находился на тот момент глава Польши Лех Качиньский, а также высокопоставленные члены его администрации, правительства, парламента, военное командование.

В 2017 году новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной.

В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Следственный комитет РФ заявлял, что все собранные материалы свидетельствуют об ошибке экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.