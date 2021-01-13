13 Января 2021
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Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число новых случаев коронавируса снова начало снижаться – сегодня 22 850

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4320

Санкт-Петербург - 3003

Московская область - 1189

Нижегородская область - 456

Ростовская область - 389

Воронежская область - 388

Свердловская область - 374

Красноярский край - 322

Хабаровский край - 307

Вологодская область - 302

Челябинская область - 289

Пермский край - 286

Самарская область - 279

Волгоградская область - 262

Иркутская область - 260

Саратовская область - 252

Ульяновская область - 247

Псковская область - 245

Республика Карелия - 243

Омская область - 240

Архангельская область - 239

Ставропольский край - 239

Мурманская область - 236

Приморский край - 230

Кировская область - 229

Забайкальский край - 228

Тверская область - 228

Ленинградская область - 226

Республика Крым - 213

Республика Коми - 212

Ханты-Мансийский автономный округ - 211

Пензенская область - 207

Тульская область - 205

Калининградская область - 201

Алтайский край - 199

Краснодарский край - 197

Удмуртская Республика - 191

Брянская область - 190

Ярославская область - 189

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Владимирская область - 155

Республика Бурятия - 151

Новосибирская область - 140

Сахалинская область - 135

Республика Саха (Якутия) - 130

Томская область - 127

Рязанская область - 124

Ямало-Ненецкий автономный округ - 115

Амурская область - 115

Республика Хакасия - 112

Кемеровская область - 110

Курганская область - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Республика Чувашия - 95

Республика Калмыкия - 93

Севастополь - 93

Республика Татарстан - 87

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Республика Северная Осетия-Алания - 82

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Костромская область - 75

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Республика Ингушетия - 67

Республика Алтай - 55

Республика Марий Эл - 48

Магаданская область - 27

Республика Тыва - 26

Еврейская автономная область - 12

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 3

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Число новых случаев коронавируса снова начало снижаться – сегодня 22 850

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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