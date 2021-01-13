Число новых случаев коронавируса снова начало снижаться – сегодня 22 850
За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4320
Санкт-Петербург - 3003
Московская область - 1189
Нижегородская область - 456
Ростовская область - 389
Воронежская область - 388
Свердловская область - 374
Красноярский край - 322
Хабаровский край - 307
Вологодская область - 302
Челябинская область - 289
Пермский край - 286
Самарская область - 279
Волгоградская область - 262
Иркутская область - 260
Саратовская область - 252
Ульяновская область - 247
Псковская область - 245
Республика Карелия - 243
Омская область - 240
Архангельская область - 239
Ставропольский край - 239
Мурманская область - 236
Приморский край - 230
Кировская область - 229
Забайкальский край - 228
Тверская область - 228
Ленинградская область - 226
Республика Крым - 213
Республика Коми - 212
Ханты-Мансийский автономный округ - 211
Пензенская область - 207
Тульская область - 205
Калининградская область - 201
Алтайский край - 199
Краснодарский край - 197
Удмуртская Республика - 191
Брянская область - 190
Ярославская область - 189
Новгородская область - 186
Белгородская область - 179
Орловская область - 177
Ивановская область - 176
Курская область - 174
Оренбургская область - 170
Астраханская область - 168
Республика Башкортостан - 167
Тюменская область - 165
Липецкая область - 163
Республика Дагестан - 159
Смоленская область - 158
Тамбовская область - 157
Калужская область - 156
Владимирская область - 155
Республика Бурятия - 151
Новосибирская область - 140
Сахалинская область - 135
Республика Саха (Якутия) - 130
Томская область - 127
Рязанская область - 124
Ямало-Ненецкий автономный округ - 115
Амурская область - 115
Республика Хакасия - 112
Кемеровская область - 110
Курганская область - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 97
Республика Чувашия - 95
Республика Калмыкия - 93
Севастополь - 93
Республика Татарстан - 87
Республика Мордовия - 83
Республика Северная Осетия-Алания - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Чеченская Республика - 80
Костромская область - 75
Камчатский край - 72
Республика Адыгея - 72
Республика Ингушетия - 67
Республика Алтай - 55
Республика Марий Эл - 48
Магаданская область - 27
Республика Тыва - 26
Еврейская автономная область - 12
Ненецкий автономный округ - 6
Чукотский автономный округ - 3