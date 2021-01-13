Число новых случаев коронавируса снова начало снижаться – сегодня 22 850

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.