13 Января 2021
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Общество Свердловская область
здание типографии &quot;Уральский рабочий&quot;, Дом Печати (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "Дом Печати" вернул помещение для концертов через суд

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск концертной площадки "Дом Печати" в Екатеринбурге (ООО "Униформс") к арендодателю ООО "Татлинъ".
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Как сообщается в электронной картотеке суда, арендодатель обязан передать в пользование "Дому Печати" помещение, в котором проходили концерты. Односторонний отказ ООО "Татлинъ" от 29 апреля 2020 года от договора субаренды нежилых помещений признан незаконным.

Также по решению суда юрлицо концертной площадки может выплачивать задолженность по аренде до 1 января 2023 года. Ему разрешается возобновить деятельность на прежнем месте.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Екатеринбурге был объявлен новый аукцион по продаже старейшей типографии "Уральский рабочий". В итоге он был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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В Екатеринбурге "Дом Печати" вернул помещение для концертов через суд

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Теги: Дом Печати, помещение, суд



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