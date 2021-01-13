13 Января 2021
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надевать маску

65-летний Брюс Уиллис оказался не только "крепким орешком", но и ковид-диссидентом. За что и поплатился. Американские СМИ сообщают, что Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе, когда он отказался надевать маску.

Сейчас в Калифорнии особенно сложная ситуация с коронавирусом, а Лос-Анджелес и вовсе называют эпицентром второй волны COVID-19 в США. Издания отмечают, что Уиллис диссидентствует, в то время как многие его коллеги-звезды принимали участие в кампании по популяризации ношения масок и профилектике коронавируса.

По словам очевидцев, Уиллис не стал вступать в перепалку с продавцами и просто ушел, но маску надевать не стал. И это при том, что у него на шее была бандана – он мог просто натянуть ее на нос и рот. Теперь в сети мнения, как обычно, разделились: ковид-диссиденты поддерживают "права" знаменитости, но большинство полагает, что на "крепком орешке" лежит еще и моральная ответственность (а не только обязанности как гражданина), поскольку он является кумиром для многих людей.

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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надевать маску

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Теги: брюс уиллис, ковид-диссидент, маска



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