Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надевать маску

65-летний Брюс Уиллис оказался не только "крепким орешком", но и ковид-диссидентом. За что и поплатился. Американские СМИ сообщают, что Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе, когда он отказался надевать маску.

Сейчас в Калифорнии особенно сложная ситуация с коронавирусом, а Лос-Анджелес и вовсе называют эпицентром второй волны COVID-19 в США. Издания отмечают, что Уиллис диссидентствует, в то время как многие его коллеги-звезды принимали участие в кампании по популяризации ношения масок и профилектике коронавируса.

По словам очевидцев, Уиллис не стал вступать в перепалку с продавцами и просто ушел, но маску надевать не стал. И это при том, что у него на шее была бандана – он мог просто натянуть ее на нос и рот. Теперь в сети мнения, как обычно, разделились: ковид-диссиденты поддерживают "права" знаменитости, но большинство полагает, что на "крепком орешке" лежит еще и моральная ответственность (а не только обязанности как гражданина), поскольку он является кумиром для многих людей.