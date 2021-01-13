13 Января 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Смещенная глава украинской делегации в ПАСЕ обвинила "слуг народа" в преклонении перед Россией

Новой главой украинской делегации в ПАСЕ стала Мария Мезенцева. Новость была малозначительной, если бы бывшая глава Елизавета Ясько не обвинила своих однопартийцев - "слуг народа" в коррупции и преклонении перед Россией.
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В "Слуге народа" смену председателя делегации объяснили сменой подходов, чтобы подстроиться под европейскую повестку в 2021 году. Но Ясько заявила на своей странице, что у нее возникли серьезные расхождения с некоторыми "слугами народа", которые прониклись чуждыми идеями и настойчиво советовали ей пересмотреть мнение по поводу "принципиальных для Украины вопросов".

"Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора", - написала Ясько.

При этом сама Мезенцева никак не замечена хотя бы в относительно нейтральном отношении к России. Она была депутатом от "Самопомощи", обвиняла Россию в "агрессии" и даже ездила поддержать украинских боевиков в Донбасс.

"Для нас Россия - это страна-агрессор, страна, с которой мы воюем седьмой год", - заявила Мезенцева уже после назначения.

Однако некоторые противники Владимира Зеленского использовали смещение Ясько как повод для критики. Так, Олег Сенцов, который вернулся на Украину в рамках обмена заключенными, заявил, что "Слуга народа" отреагировала на американские обвинения относительно сотрудничества своего депутата Александра Дубинского с Россией - сняла Ясько с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. То есть намекнул на то, что "пророссийская" партия "Слуга народа" попыталась компенсировать удар по своей репутации (на днях Минфин США ввел санкции против некоторых украинцев за "вмешательство в выборы" якобы под руководством России).

Скандал вряд ли будет иметь большое продолжение, но лишний раз свидетельствует о том, что "Слуга народа" после ухода Зеленского, скорее всего, перестанет существовать как партия.

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Смещенная глава украинской делегации в ПАСЕ обвинила "слуг народа" в преклонении перед Россией

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Теги: Украина, ПАСЕ



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